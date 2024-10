Após alta, Tom Zé vai receber cuidados em casa por 2 meses: 'Convalescendo'

Tom Zé, 88, recebeu alta hospitalar na terça-feira (1º) após passar 20 dias internado no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, mas continua sob cuidados.

O que aconteceu

Ele informou nesta quarta-feira que permanecerá sob cuidados em casa, por 2 meses. "Alta não quer dizer cura. Serão 2 meses de cuidados para os quais os médicos acharam melhor o ambiente de casa, com procedimentos de fortes resguardos", diz publicação no Instagram.

O músico agradeceu ao Hospital da Beneficência Portuguesa e à equipe chefiada pelo Dr. Feres Haddad. "A cada dia da internação eu me surpreendia mais positivamente com médicos, enfermeiros, funcionários de toda natureza, por sua dedicação à saúde do próximo".

Este agradecimento vai para todos aqui nomeados ou aos quais faço menção coletiva. Gratidão profunda deste que está convalescendo, não pode receber visitas e sente muita saudade de cada pessoa que faz parte de sua vida! Tom Zé

Tom Zé foi admitido na unidade no dia 11 de setembro. A notícia da internação, porém, só foi divulgada em 23 de setembro, por meio das redes sociais do artista.

Ele sofreu uma queda em casa e foi hospitalizado após reclamar de dor de cabeça intensa e persistente.