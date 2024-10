Tinha OnlyFans: quem é a brasileira achada morta após festa em iate nos EUA

O corpo de uma modelo brasileira foi encontrado no mar de Miami, nos Estados Unidos, no final de setembro. Adriana Vieira estaria ilegal no país onde morreu.

Quem era a modelo

Adriana Vieira tinha 31 anos e morava na Flórida havia dois. Nascida em São Paulo, Adriana se mudou com o ex-marido, Roberto Tesário, e o filho para os Estados Unidos. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, o casal se separou de forma "conturbada", e Tesário retornou ao Brasil.

Brasileira teria fugido da Justiça brasileira e estaria ilegal nos EUA. Acusados de aplicar golpes em pelo menos sete mil pessoas, o casal fugiu do Brasil. Adriana e Roberto Tesário eram investigados pela polícia por vender produtos importados, que não eram entregues aos compradores. O caso, que veio à tona em 2020, segundo a TV Record. De acordo com a Folha, após o divórcio, Adriana permaneceu em situação vulnerável e ilegal no país.

Adriana compartilhava a rotina em Miami em suas redes sociais. Atuando como cantora, modelo e dançarina, a brasileira frequentemente publicava fotos de viagens ao redor dos Estados Unidos, festas e carros luxuosos. Em julho deste ano, a modelo desfilou no Miami Swim Week. No Instagram, Adriana tinha mais de 505 mil seguidores.

Perfil no OnlyFans tinha pseudônimo. Adriana tinha uma conta sob o nome "Lady Rich Forever". O perfil, no entanto, não está mais disponível para acesso.

O que aconteceu

Modelo participou de festa em iate no final de semana dos dias 21 e 22 de setembro. Segundo o site Miami New Times, Adriana fazia parte de um grupo que havia alugado um iate na região. A embarcação teria sido ancorada "em alto mar" e Adriana teria pulado na água para nadar. Segundo informações na mídia norte-americana, a festa teria sido promovida por um "rapper misterioso".

No dia anterior ao acidente, Adriana postou uma foto com o cantor Tyga.

O grupo [presente no iate] consumia comida e bebidas alcoólicas. Um dos clientes avistou águas-vivas na água e avisou quem estava na água para sair. [Adriana] optou por permanecer na água. Ela deu várias voltas e depois mergulhou de cabeça. Ela jamais reapareceu

Relatório do Departamento Médico-Legista de Miami sobre a morte da brasileira

Corpo de Adriana foi encontrado próximo a uma marina. Segundo o relatório da autópsia, a Guarda Costeira dos EUA esteve no local e retirou o corpo de Adriana da água cerca de dez minutos depois de a brasileira mergulhar pela última vez.

Adriana foi declarada morta no Jackson Memorial Hospital. A autópsia realizada indica que a modelo se afogou nas águas de Key Biscayne, no sul da Flórida. Ainda segundo o relatório, não foram encontrados vestígios de substâncias ilícitas no sangue de Adriana.

Mãe da brasileira fez apelo para receber corpo da filha. "Eu quero que seja investigada a morte da minha filha e que me ajudem a trazer o corpo de volta [ao Brasil]. Eu não sei quanto tempo tem até ela ser enterrada como indigente. Eu preciso do corpo da minha filha", disse Antônia Vieira, à TV Record internacional.

O Ministério das Relações Exteriores, por meio do Consulado-Geral de Miami, afirmou que está em contato com as autoridades locais e com os familiares da modelo para prestar assistência consular.

Modelo fez postagem no dia de sua morte. Em um segundo perfil citado na página pessoal de Adriana no Instagram, a brasileira postou uma imagem no último dia 21, quando desapareceu. Confira a foto abaixo: