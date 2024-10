Suelen diz que vai pegar perfume e maquiagem de Babi: 'Escrever vagabunda'

No quarto da sede de A Fazenda 16 (Record), Larissa e Suelen falaram sobre Babi.

O que aconteceu

Larissa contou como Babi reagiu ao trato das aves. "Ela não conseguiu abrir o ralo. Eu falei: 'Tá fraca, mulher, não tá conseguindo abrir um ralo'."

A peoa contou como Babi sugeriu se recusar a fazer o trato, caso Larissa continuasse a provocá-la.

Suelen riu e ameaçou. "Eu não vou discutir com ela não. Vou pegar a maquiagem dela e escrever vagabunda ali em cima."

Vou pegar os perfumes dela. Quando ela subir, eu começo a jogar. Suelen

