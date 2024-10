'O melhor profissional com quem trabalhei', diz Chapelin sobre Cid Moreira

Sérgio Chapelin homenageou Cid Moreira, seu colega de bancada no "Jornal Nacional" que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos.

Ele relembrou as quase duas décadas de convivência com Cid. "A minha parceria com o Cid foi longa, quase 20 anos no Jornal Nacional. O que eu tenho para dizer a respeito dele é que foi o melhor profissional com quem eu trabalhei", disse em vídeo enviado ao "Encontro".

Ele me ensinou muito, e eu tive que me esforçar muito para acompanhar o nível dele. Sérgio Chapelin

Chapelin destacou as habilidades do colega. "Ele tinha uma voz privilegiada, uma técnica primorosa e um talento invejável", ressaltou o jornalista.

Ele finalizou falando sobre o legado de Cid Moreira. "A gente sente, mas foram 97 anos vividos. E 97 anos pesam bastante. Vamos lembrar as coisas boas que ele fez, que foram muitas. O Cid realmente trabalhou muito, era de fato um homem dedicado ao trabalho. E fez coisas que a gente tem que respeitar. Vamos agora fazer uma oração e esperar que ele seja bem acolhido num plano superior."

Cid Moreira enfrentava problemas nos rins desde 2022

Ele dependia de hemodiálise. Com ajuda da esposa e da equipe médica, o apresentador passou a fazer o procedimento em casa e até se mudou para perto do hospital para viabilizar o tratamento.

A internação começou com uma infecção. No Encontro, o médico responsável pelo tratamento afirmou que ele foi internado no dia 4 de setembro com peritonite e infecção urinária. Cid, que já tinha atrofia muscular decorrente da idade, desenvolveu também um quadro de trombose durante o tratamento, dificultando ainda mais sua mobilidade.

Nas últimas semanas, teve um quadro de pneumonia. O boletim médico divulgado no Encontro atesta falência de múltiplos órgãos como causa da morte. Fátima, no entanto, ressalta: ele ficou lúcido até o fim.