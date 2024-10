Sem aviso, LinkedIn usa dados de usuários para treinar IA: 'nebuloso'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, o assunto é: É hora de expulsar o smartphone das escolas? Devolve meu dado, LinkedIn; O que acontece quando empresas peitam países?)

A Meta (dona de Facebook, WhatsApp e Instagram) já fez isso. O X (ex-Twitter) também.

O LinkedIn, a rede social de contatos corporativos, aderiu à moda e passou a usar os dados de usuários para fazer treinamento interno de inteligência artificial. Tudo isso sem avisar seus usuários e sem alterar previamente os termos de privacidade que regem a plataforma.

No episódio desta semana de Deu Tilt, o podcast do UOL para humanos por trás das máquinas, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutiram a prática, cada vez maior entre as redes sociais, e quais são as razões, ainda nebulosas, para o Linkedin recorrer a dados pessoais para tornar sua IA mais esperta.

A inteligência artificial depende de dados, e os dados públicos disponíveis estão se esgotando. Agora as grandes plataformas têm os usuários produzindo conteúdo lá dentro e isso é uma fonte incrível de riqueza

Diogo Cortiz

Você está dizendo que aquele post de um funcionário da empresa X reclamando do funcionário da empresa Y é ouro?

Helton Simões Gomes

É ouro. E nesse caso é até um diamante mais lapidado, porque já está na linguagem da plataforma

Diogo Cortiz

Recentemente, a prática foi alvo de ação da ANPD (Autoridade Nacional de Proteção de Dados). A entidade exigiu que a Meta suspendesse o uso de dados dos usuários para treinar sua IA.

Depois de a empresa de Mark Zuckerberg implantar maior transparência ao processo, a técnica foi liberada pela ANPD.

Para Helton, o treinamento feito pela Meta possui uma utilidade bastante evidente, já que a IA da Meta será acionada em diferentes plataformas para interagir com as pessoas.

Mas no caso do LinkedIn, está meio nebuloso

Helton Simões Gomes

Está nebuloso porque a gente não sabe quais são os produtos e serviços que o LinkedIn vai desenvolver

Diogo Cortiz

Musk x Moraes é round de briga maior: Big tech x soberania de países

A briga entre o bilionário Elon Musk e o ministro do STF Alexandre de Moraes não só tirou o X do ar, mas também sequestrou a atenção dos brasileiros.

A rede social do dono da Tesla afirmou ter cumprido as exigências de Moraes para voltar à ativa, mas o ministro não concorda muito com isso.

Ainda que você discorde das várias decisões do Xandão, ele está tomando [essas decisões] quer queira, quer não, com base em leis que a gente escreveu enquanto sociedade aqui no Brasil, então de alguma forma isso [não acatar decisões] é uma afronta ao que entendemos como soberania

Helton Simões Gomes

5 fatos mostram ventos favoráveis para a proibição de celular nas escolas

A discussão sobre a proibição de smartphones nas escolas vai esquentar em outubro. O governo federal deve apresentar neste mês um projeto de lei para restringir o uso do aparelho em instituições de ensino em todo país.

No novo episódio de Deu Tilt, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes discutiram sobre como este é o momento ideal para o Brasil banir os celulares da escola.

Os motivos? Há uma inédita convergência política; pais, mães e responsáveis são a favor; são muitos os exemplos internacionais; estudos já comprovaram como o celular drena a atenção; e há poucas evidências da colaboração do aparelho no processo pedagógico.

Não é banir o smartphone das escolas de uma forma total, é banir para esses usos indesejados. É ter regras específicas para usar o dispositivo dentro de um processo pedagógico, seja para fazer uma atividade ou outra dinâmica

Diogo Cortiz

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana.