Roberto Carlos se pronuncia após demissão de funcionária com câncer

Roberto Carlos é alvo de um processo trabalhista movido por uma ex-funcionária que trabalhou como assistente financeira do artista.

O que aconteceu

Simone pede à Justiça uma quantia de R$ 130 mil reais ao artista. Ela afirma ter sido demitida durante o tratamento de um câncer de mama.

Em contato com Splash, a assessoria do artista informou que Simone não informou o tratamento no momento em que foi admitida. De acordo com o comunicado, ela avisou a empresa de sua condição somente após sua demissão. Ela continua tendo acesso ao plano de saúde, mesmo após sua saída.

Simone, ao portal Leo Dias, afirmou que nunca teve acesso a plano de saúde enquanto trabalha com o artista. Ela explicou que trabalhou como pessoa jurídica durante um ano e meio na empresa, mas com obrigações semelhantes aos de uma posição de carteira assinada. Após Roberto romper parceria com o então sócio, Dody Sirena, ela teria sido recontratada como CLT pela empresa do cantor, com direito a plano de saúde, mas que nunca teria recebido esse benefício. Equipe do cantor afirmou a Splash que ela tem acesso ao plano de saúde.