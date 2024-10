Cid Moreira: jornalista passou últimos anos brigado com os dois filhos

Cid Moreira passou os últimos anos de vida brigado com os dois filhos. Rodrigo e Roger Moreira chegaram a entrar na Justiça para que a mulher do jornalista, Fátima Sampaio Moreira, fosse investigada por, segundo eles, dilapidar o patrimônio do apresentador. O ex-âncora do Jornal Nacional (Globo) morreu na manhã desta quinta-feira (3).

Eles alegavam que ela teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva", se aproveitando da "senilidade, idade e doença de Cid".

As acusações começaram em julho de 2021, quando Rodrigo e Roger abriram um processo para pedir a interdição do pai, alegando senilidade. Segundo os filhos, Fátima teria transferido para a própria conta e de parentes mais de R$ 40 milhões que eram de Cid, vendeu 11 dos 18 imóveis dele e manteve o jornalista em "cárcere privado".

Cid relatou que comprovou a própria sanidade. Em entrevista a Splash, ele disse ainda que Rodrigo e Roger "erraram de uma maneira definitiva" motivados por "interesse financeiro". A interdição retiraria seu direito de administrar os próprios bens. Ele declarou que sentia "vergonha" e que Roger e Rodrigo queriam "atrapalhar seu casamento".

Roger vazou um áudio para tentar provar que Cid teve um caso com Fátima a partir de 2000, quando ainda era casado com Ulhiana Naumtchyk. "Cid contratou a Fátima como jornalista para uma prestação de serviços, mas ficou claro que era outra coisa. A minha mãe descobriu, e a separação foi inevitável", disse.

No áudio, Fátima pergunta se poderia manter um quarto na casa do apresentador para visitar o quarto dele à noite. "Ela pode chegar a qualquer momento", responde ele.

MP pediu arquivamento de processo

O Ministério Público do Rio de Janeiro pediu, em 2023, o arquivamento de um dos processos movidos por Roger e Rodrigo. A ação alegava que o ex-apresentador era vítima de maus-tratos por parte da mulher.

Promotoria visitou a casa de Cid Moreira e concluiu que ele não sofria maus-tratos durante a convivência com Fátima. O promotor que analisou o caso afirmou que não encontrou "indícios que sustentem uma denúncia ou um processo de inquérito".

Cid Moreira ao lado da esposa Imagem: Rodrigo Souto/UOL

Quem são os filhos de Cid Moreira

Roger é sobrinho da ex-esposa de Cid, Ulhiana Naumtchyk, com quem ele foi casado durante 20 anos. Ele foi adotado pelo jornalista depois de passar um período de férias na casa dos tios, mas em julho do ano passado veio a público expôr a conturbada relação com o pai e dizer que foi deserdado.

Roger foi retirado do direito à herança de Cid. "Você continua sendo meu filho adotivo, porque não consegui reverter a adoção. Fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter", disse o jornalista na época.

Profissional de beleza, ele conta que começou a conviver com Cid em 1991, quando tinha apenas 14 anos, mas foi adotado somente aos 20.

Fátima Sampaio e Cid Moreira Imagem: Reprodução/Instagram

Existia uma ação de Roger contra Cid por homofobia e danos morais. Ele relatou que, quando decidiu viver a sua vida, houve mudança na relação dos dois. A deserção teria vindo depois que ele se assumiu gay. Existem também processos por abandono afetivo, intelectual e evasão escolar, por parte do filho adotivo.

Mas Roger não está sozinho. Rodrigo Moreira, filho biológico de Cid com Olga Verônica Radenzev, ficou ao lado do irmão. Ele relatou que nunca conseguiu se aproximar do pai e chegou a apanhar dele quando estava aprendendo a andar. Em entrevista ao "Balanço Geral", disse que tentou se reaproximar do pai aos 6 e aos 9 anos, mas não conseguiu.

"Essa confusão que aconteceu com Roger [também] aconteceu comigo a vida inteira", disse. "Não entendo que raiva ele tem de mim. Nunca fiz nada pra ele."

Fátima é quem costumava falar publicamente sobre as brigas. Nas redes sociais, ela cheogu a dizer: "Abandono? Ele não foi adotado quando era bebê."