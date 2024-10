Disputa por R$ 40 milhões e brigas: quem são os filhos de Cid Moreira?

Os últimos anos de vida de Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3), foi travando uma briga com os dois filhos, Roger e Rodrigo Moreira. Eles foram à Justiça em ações contra a madrasta.

O que aconteceu

Os irmãos entraram com um processo em 2021. Na ocasião, ele pediam a interdição do pai e a prisão da madrasta, Fátima Sampaio Moreira, alegando que o apresentador tinha sintomas de demência e a liberdade limitada por atitudes da mulher.

Eles diziam que Fátima mantinha o marido em cárcere privado. O processo também dizia que ela, 40 anos mais jovem que Cid Moreira, teria se casado com o apresentador motivada por "interesses econômicos".

Têm-se notícias que a mesma agride o idoso, deixa sem medicação, comida vencida ou estragada por 15 dias em pleno cárcere privado, e o pior, sem a sua presença ela some para fazer compras e se enturmar com os amigos.

Trecho do processo compartilhado com o UOL

Em 2022, os filhos abriram novo processo contra Fátima. Eles queriam que a mulher fosse investigada por, segundo eles, dilapidar o patrimônio do jornalista. Segundo a acusação, ela teria se apoderado dos bens de forma "ilegal e abusiva". Ela teria transferido mais de R$ 40 milhões para a própria conta e de parentes, segundo a defesa dos filhos.

Quem são Roger e Rodrigo?

Roger é sobrinho da ex-esposa de Cid, Ulhiana Naumtchyk, com quem o apresentador foi casado por 20 anos. Profissional de beleza, ele começou a conviver com o apresentador em 1991, quando tinha 14 anos, mas foi adotado aos 20 depois de passar um período de férias na casa dos tios.

Em julho de 2021, ele foi a público expor a conturbada relação com o pai e dizer que tinha sido deserdado. Na época, Cid se manifestou: "Você continua sendo meu filho adotivo, porque não consegui reverter a adoção. Fiz um documento e deserdei você. Escrevi de próprio punho e assinei. Juntei pareceres de profissionais da saúde para provar que não estou senil. Foi um engano te adotar. Fico feliz em saber que você está sendo capaz de se manter".

Há uma ação de Roger contra Cid por homofobia e danos morais. Ele relata que, quando decidiu viver a própria vida, houve mudança na relação dos dois. A deserção teria vindo depois que ele se assumiu gay. Existem também processos por abandono afetivo, intelectual e evasão escolar, por parte do filho adotivo.

Rodrigo Moreira é filho biológico de Cid com Olga Verônica Radenzev e está do lado do irmão na briga judicial. Ele já contou nunca ter conseguido se aproximar do pai e que chegou a apanhar dele quando estava aprendendo a andar. A assessoria de imprensa do jornalista negou a agressão na época.

Em entrevista ao programa Balanço Geral, disse que tentou se reaproximar do pai aos 6 e aos 9 anos, mas não conseguiu. "Essa confusão que aconteceu com Roger [também] aconteceu comigo a vida inteira", disse. "Não entendo que raiva ele tem de mim. Nunca fiz nada pra ele."

O filho processou o pai em R$ 1 milhão por abandono afetivo. Rodrigo, no entanto, perdeu a ação e desistiu de ter uma relação familiar com Cid.