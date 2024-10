Primeira campeã do Miss Bumbum diz que está em 'detox de homem'

Rosana Ferreira, 38, a primeira campeã do concurso Miss Bumbum (2011), está fazendo um "detox" de homens.

O que aconteceu

A influenciadora contou que está há cinco meses sem se relacionar com ninguém e pretende completar um ano nessa jornada. De acordo com a modelo, a recomendação partiu de sua terapeuta. "A minha terapeuta disse que eu precisava de um tempo para mim, longe de qualquer interferência masculina. Achei a ideia ótima, afinal, está difícil encontrar alguém que não seja um caos na minha vida", disse ela em comunicado oficial.

Rosana apontou que suas últimas experiências amorosas foram bem conturbadas. "Eu sou do tipo de mulher que, quando entra em um relacionamento, faz de tudo pelo parceiro. Sério, sou dessas que se preocupam demais, cuidam... Mas, no final, eu nunca sentia que tinha um retorno. Me colocava tanto no papel de mãe que, às vezes, parecia que estava cuidando de uma criança e não vivendo um namoro. Aí você cansa".

Rosana está usando esse tempo para focar em si. "Durante esse ano, vou me dedicar aos meus projetos. E se depois desse ano eu descobrir que sou melhor solteira? Bom, os homens que lutem! Quando minha terapeuta sugeriu, eu ri. Pensei: 'Um ano sem homem? Impossível! Eu dou três meses, no máximo!' Mas, depois, comecei a levar a ideia a sério e percebi que era exatamente do que eu precisava".