Perline: A Fazenda tem baixaria, mas falta conexão entre elenco e público

A Fazenda 16 (Record) tem apresentado tudo o que seu público gosta de ver em termos de narrativa — só falha no elenco.

O jornalista Gabriel Perline diz que a edição tem todos os elementos fundamentais, como as tretas, VTs, baixaria e bate-boca. "As cenas mais inusitadas do submundo da fama, a gente encontra na Fazenda. E, em quase todos os anos, o reality entrega", avalia. "Só faltam nomes que causem afeto ou proximidade e conexão com o público."

A Fazenda está do jeito que o público gosta, mas com personagens que o público não curte Perline

O comentarista diz que o elenco tem uma certa notoriedade, mas falta um "antigo ídolo da música, do futebol ou da TV" e principalmente carisma nos peões. "São pessoas conhecidas, mas que não causam conexão de afeto com o público. E, nesse desespero de querer aparecer, tá todo mundo a 200 por hora."

Falta 'grande história' no reality?

Dieguinho defende que falta uma "grande história" na Fazenda 16. "Por enquanto, só temos um grupo contra o outro."

Perline discorda e cita a "história da coceira" de Raquel Brito. A irmã de Davi tem relatado alguns surtos de coceira pelo corpo. "Inclusive, hoje ela deu uma coçada comentada, para verificar o odor da 'larissinha' e do sovaco", concordou Dieguinho. "Ela enfiou o braço e cheirou. É uma loucura."

