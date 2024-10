Peoas consolam Gui sobre Fernanda: 'Pegou Neymar casado para ficar famosa'

Na noite de ontem (02), Fernanda Campos disse saber de uma suposta traição de Gui Vieira com sua namorada, antes de entrar na casa. O influencer ficou chateado com as acusações e foi consolado por Gizelly e Raquel.

O que aconteceu

Depois de ouvir as alfinetadas de Fernanda, que disse que sabia de uma traição do rapaz com uma amiga, chamada Madu, Gui chorou na área externa com Raquel e Cauê. "Esse jogo não é para mim, pegaram onde mais dói. Aquela história é uma mentira", disse.

"Você não ama ela? O amor rompe tudo", aconselha Raquel. Gizelly se aproxima: "Quem são elas? Olha por que uma tá aqui! Só lembra disso."

"Ela [Fernanda] foi amante, pô!", argumenta Raquel.

Uma pegou Neymar, homem casado e grávido, a outra é Panicat! Tu sabe o que é isso? Vai te afetar? Todo mundo aqui tá por um motivo de polêmica — a minha eu nem sei qual foi, eu entro em todas. Mas não deixe isso afetar você. Os únicos dois da casa que são puros são você e Júlia.

Nesta quinta-feira (03), Gizelly contou a conversa com o influencer para Suelen e Flora: "Eu falei pra ele: 'Olha Gui, olha porque essa mulher tá aqui dentro'. Porque parece que foi a Fernanda que falou. Olha porque ela tá aqui! Olha porque ela é famosa. Olha o que aconteceu. Aí vai se abalar com uma pessoa que fez tudo isso pra ficar famosa?"

Suelen respondeu: "Ela falou, 'ele não faz certas coisas comigo porque eu tenho informações'. E ela fala assim porque realmente tá com o c* muito seguro. Brasil, vocês querem ver o que são essas coisas?"

