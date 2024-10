Nadja Haddad desabafa por precisar parar de amamentar filho de 5 meses

Nadja Haddad, 43, é mãe do pequeno José, de 5 meses, que está internado desde que nasceu, por conta da prematuridade extrema.

O que aconteceu

A apresentadora tinha começado a amamentar o filho, mas precisou parar. Segundo Nadja, o bebê passou por uma cirurgia de emergência no intestino, há cerca de dois meses. "Fiquei algumas semanas vivendo o luto, chorando e sofrendo muito, mas agindo com resiliência. Não estou mais amamentando o José, depois da cirurgia que ele fez no intestino, ele ficou com fórmula para proteger a questão intestinal, com receio de que ele pudesse ter alguma intolerância ao meu leite ou à proteína do leite da vaca que eu consumo".

Ela explicou o que ocorreu. "No dia em que ele voltaria para o meu leite, ele evacuou com um pouco de sangue. Então, a médica preferiu não voltar com o meu leite, o que concordei com muita dor no coração, e ele não quis mais o meu seio. Não quis mais pegar a minha mama", completou a apresentadora.

A comunicadora também contou que tem um grande estoque de leite materno e irá doá-lo para um banco de leite. "Isso me deixa muito feliz. Quando a médica conversou comigo sobre o José não consumir mais o meu leite, a minha intenção era continuar a tirar para doar, mas já tenho um estoque muito grande e, se fizesse isso, iria comprometer o espaço de estoque da maternidade. Então, todo o meu leite será doado".

Nadja Haddad deu à luz gêmeos em prematuridade extrema no final de abril. Antônio não sobreviveu.

Os dois, que são frutos do casamento da artista com Dannilo Joan, ficaram internados juntos. José vem apresentando avanços.

Em julho, quando estava com três meses, ele precisou passar por uma cirurgia de emergência no intestino. "O José teve que fazer uma cirurgia de urgência. Foram momentos muito tensos, por conta da demora para conseguir fazer xixi ele acabou tendo algumas convulsões. Mas a gente está firme? temos certeza que vamos sair daqui com o José nos nossos braços", contou Danilo nas redes sociais.