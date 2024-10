Na 1ª vez no Brasil, Shakira fez show em Uberlândia e ingresso custou R$ 5

Shakira volta ao Brasil em fevereiro, após 7 anos sem pisar em solo brasileiro. A cantora se apresentou pela primeira vez aqui em 1996, com a turnê "Pies Descalzos".

Ao longo de mais de um ano, em que viajou a outros continentes, a colombiana fez quase 40 shows no Brasil. Ela passou por cidades como Mogi das Cruzes, Santo André e Taubaté, no interior e região metropolitana de São Paulo.

Entre todas as apresentações, o destaque fica para o preço de uma delas, de apenas R$ 5. O ingresso foi para ver a colombiana em Uberlândia (MG), no dia 29 de agosto de 1997, na 34ª Exposição Agropecuária do Camaru.

Na cotação atual, esse valor seria de R$ 40. O cálculo foi realizado por Toca com base no IGPM (Índice Geral de Preços - Mercado).

Duas semanas antes do show em MG, Shakira já se derretia pelo Brasil. "Estou em dívida com o Brasil. O público é especial, carinhoso demais, dá certeza e segurança ao artista que você talvez não tenha em todo lugar", disse em entrevista à Folha de S.Paulo, em 13 de setembro de 1997.

Naquele dia, ela se apresentaria no extinto Olympia, na Lapa, em São Paulo, e o ingresso mais caro custou R$ 50. "Muitas vezes, a gente fica com medo das coisas que podem acontecer. Aqui não. As pessoas estão sempre brincando, cantando e estimulando você".

Shows no Brasil em 2025

Shakira anunciou o retorno à América Latina com "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". Produzida pela Live Nation, a turnê passará pelo Rio de Janeiro, no dia 11 de fevereiro, e por São Paulo, no dia 13 de fevereiro. A cantora ainda fará shows na Argentina, México, e países como Peru, que não fizeram parte da turnê anterior.

No Rio, o show acontece no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo no Estádio MorumBIS. As apresentações marcam o retorno de Shakira ao Brasil após 7 anos.

"Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" tem início em 15 de dezembro, nos EUA. Inspirada no seu álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", esta turnê promove uma mensagem de empoderamento e força, que Shakira busca transmitir a várias gerações de fãs — aqueles que nunca a viram ao vivo e aqueles que estão esperando por seu retorno há muitos anos.

A última vez que Shakira se apresentou com uma turnê maior foi em 2018, quando ela se apresentou em São Paulo e Porto Alegre. Ela também havia ficado um intervalo de 7 anos sem vir ao Brasil. Antes, na tour anterior (2011), cantou em São Paulo e no Rock in Rio.

Na semana passada, Shakira lançou seu último single "Soltera", um contagiante hino feminino do Afrobeat, e postou vídeos e fotos com Anitta.

Valor dos ingressos

Os ingressos para Shakira no Rio de Janeiro vão de R$ 220 (meia/cadeira superior) a R$ 950 (inteira, pista premium). Em São Paulo, os valores vão de R$ 245 (meia/arquibancada) a R$ 980 (Inteira/Pista Premium). Veja completo no site da Ticket Master.

Como adquirir os ingressos?

No dia 9 de outubro, clientes Santander Select* poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva, com parcelamento em até 5 vezes sem juros. Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 10 de outubro.

O público geral poderá comprar a partir de 11 de outubro.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h pelo site www.ticketmaster.com.br ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.