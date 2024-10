Modelo diz investir R$ 60 mil para Miss Bumbum e revela sexo com 12 em iate

Tiele Azambuja representa o Rio Grande do Sul na final do Miss Bumbum 2024, que acontece nesta sexta-feira (4) em São Paulo. Ela afirma ter investido cerca de R$ 60 mil durante a preparação para o concurso.

O que disse Tiele Azambuja

Faço acompanhamentos com nutricionistas, fisioterapeutas, personal trainer e uma terapeuta, que me indicou um coach. Desde o início da preparação, há quatro meses, considerando também passagens, hospedagens, roupas e dançarino, gastei R$ 60 mil.

Modelo de Passo Fundo (RS), ela também está investindo na "dieta do sexo" para conseguir boa colocação no Miss Bumbum. O mesmo método foi utilizado por Larissa Sumpani, vencedora do concurso no ano passado. "Nesse momento, não quero trocar energias", esclareceu.

Porém, Tiele garante gostar muito de fazer sexo. "A maior loucura que eu já fiz foi em Dubai. Transei com 12 homens em um iate. Foi uma loucura, ainda mais fora do Brasil."

Rolou de tudo durante quatro horas, período que durava o passeio de iate. [...] Sempre fui uma mulher que procura realizar fantasias e desejos entre quatro paredes.

Tiele Azambuja representa o Rio Grande do Sul no Miss Bumbum 2024 Imagem: Divulgação

Candidata vê boas chances de vitória no Miss Bumbum 2024. "Sou uma mulher diferenciada. Consigo trazer a sensualidade e a elegância que o Miss Bumbum busca. Carrego o nome do concurso com honra, sem baixarias. Sou uma mulher com sex appeal."

