Mãe e esposa de Endrick posam juntas: 'Mesa é onde o coração se conecta'

Cintia Ramos, mãe de Endrick, compartilhou um registro ao lado da nora, Gabrielly Miranda, após a polêmica envolvendo as duas.

O que aconteceu

A mãe do jogador de futebol apareceu na imagem ao lado da nora e do filho mais novo, Noah Gabriel. "Lar é onde o coração se forma, mas mesa é onde ele se conecta".

Na imagem, eles aparecem almoçando. Atualmente, todos moram na Espanha.

Endrick e Gabriely Miranda se casaram no início de setembro, antes do jogador estrear no Real Madrid e se mudar para a Espanha. Na ocasião, a mãe disse não saber se a jovem iria morar fora do país com o filho, o que gerou uma polêmica.

O jogador e a modelo assumiram o namoro no fim do ano passado.