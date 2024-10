Lira lamenta morte de Cid Moreira: 'Brasil perdeu um dos ícones do telejornalismo'

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), lamentou a morte do jornalista Cid Moreira, aos 97 anos, nesta quinta-feira, 3. Em nota na rede social Threads, o deputado alagoano disse que "o Brasil perdeu hoje um dos seus maiores ícones do telejornalismo brasileiro com a partida de Cid Moreira".

Lira acrescentou: "Sua voz inconfundível, a seriedade e a precisão na divulgação de notícias lhe deram uma credibilidade inabalável e conquistaram uma legião de fãs em todo o país. Meus sentimentos à família e aos seus amigos".

O apresentador estava internado no Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Ele enfrentava problemas nos rins e já fazia diálise com frequência, segundo a viúva de Cid, Fátima Sampaio.

De acordo com o que disse médico Nélio Gomes Júnior, à TV Globo, Cid chegou ao hospital com um quadro de peritonite, associado a uma infecção urinária, e com outras comorbidades que evoluíram para uma falência múltipla de órgãos.