Jennifer Aniston rebate boatos de romance com Obama: 'Encontrei uma vez'

Jennifer Aniston, 55, se manifestou nesta quarta-feira (2) sobre boatos de que ela teria vivido um romance com Barack Obama, 63, ex-presidente dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Durante uma entrevista, o apresentador Jimmy Kimmel mostrou para Jennifer um tabloide que falava sobre esse assunto. "A verdade sobre Jen e Barack. Michelle traída enquanto Aniston rouba a atenção do seu marido", dizia a manchete da publicação de fofocas.

Aniston deu risada ao comentar sobre essas especulações. "De todas as ligações que você recebe de seu agente em que você fica tipo: 'Ah, não, o que vai ser?'. Ou um email dizendo que algum tabloide brega vai inventar uma história, e aí é isso", reagiu ela.

A estrela de "Friends" rebateu os rumores e disse que não ficou brava com a história. "Isso é absolutamente falso. Não tem nada verdadeiro. Eu me encontrei com ele uma vez", explicou ela.

A atriz destacou que teve mais encontros com Michelle Obama, esposa de Barack, do que com o político. "Eu conheço mais a Michelle do que ele", mencionou.

O apresentador ainda brincou se, nesse caso, existiria alguma ligação entre ela e Michelle. "Isso não é verdade", respondeu Aniston, em meio aos sorrisos.