ITZY retorna com grupo completo; saiba mais sobre o comeback OT5!

Um dos comebacks mais esperados de outubro é o do grupo ITZY, e o principal motivo de tanta expectativa, além do habitual frisson de cada comeback, é o aguardado retorno de Lia. A integrante entrou em hiato em setembro de 2023 para cuidar da sua saúde mental e retornou oficialmente em julho, no aniversário dos MIDZYs, fandom do grupo. Ela apareceu na live de comemoração, que se tornou ainda mais especial com a volta da artista.

Vale lembrar que não é a primeira vez que a JYP dá um tempo de descanso para idols sobrecarregados emocionalmente, que lutam com ansiedade e pânico. Esse período de recuperação e tratamento se mostrou bastante eficiente, além de dar um ótimo exemplo aos fãs para priorizarem a saúde mental.

O retorno

O novo disco do grupo, "Gold", será lançado no próximo dia 15 de outubro, nove meses depois do último lançamento, "Born to Be", que saiu em janeiro deste ano. Agora com o grupo completo, o disco terá versões OT5, com Lia, nos singles do disco anterior onde ela infelizmente não participou. As canções "Born to Be", "Untouchable" e "Mr. Vampire" terão sua final version (versão final, completa!!!).