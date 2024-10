Homem que quebrou violão autografado de Taylor Swift em leilão se pronuncia

Gary Estes, 67, contou por que destruiu violão de Taylor Swift que comprou em leilão no Texas (EUA).

O que aconteceu

O homem, natural do estado do Texas, disse que não agiu com malícia. "Foi apenas uma piada em um leilão em que tínhamos que arrecadar dinheiro para crianças, certo? E foi só isso. Não teve nada de mau nisso. Foi apenas uma piada que eles estavam fazendo no palco, e nós demos sequência", disse, em entrevista a NBC News. Ele também afirmou ser um eleitor de Donald Trump, mas não relacionou sua atitude com política.

Craig Meier, porta-voz do evento, inicialmente fez coro à declaração de Estes. "Foi uma coisa divertida, leve. Sei que talvez parece que foi maliciosa, mas todo mundo estava rindo. Tinha pessoas lá que brincaram dizendo que ele estava bravo porque não sabe tocar violão", falou, em um primeiro momento.

No entanto, Meier contou que, depois de conversar com Estes, acredita que foi claramente um ato político. "Taylor Swift se tornou algo político, e essa foi meio que a essência da coisa. Apenas uma pequena crítica a Taylor por se assumir politicamente e aos artistas que usam sua influência para influenciar a política", retificou o porta-voz, segundo o portal The Independent. A cantora declarou seu apoio a Kamala Harris, candidata à presidência dos Estados Unidos e principal adversária de Donald Trump nas eleições.

Estes quebrou o violão logo após comprá-lo por um lance de 4 mil dólares (R$ 22 mil). Ele participava do evento organizado em prol do ensino de agricultura para jovens locais, quando foi filmado se aproximando do palco para retirar o instrumento. O homem pegou o violão e o quebrou com um martelo, enquanto era ovacionado pelo público.