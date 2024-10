Guitarra tocada por George Harrison no início dos Beatles pode chegar a US$ 800.000 em leilão

LIVERPOOL (Reuters) - Uma guitarra elétrica tocada pelo falecido guitarrista George Harrison no início dos Beatles será colocada à venda em um leilão no próximo mês e poderá ser vendida por mais de 800.000 dólares.

Comprada em uma loja de música em Liverpool, cidade natal da banda, Harrison tocou a guitarra Futurama no início dos anos 1960, quando a banda se apresentou no Cavern Club, fez uma turnê pela Alemanha e gravou seus primeiros discos oficiais para a Polydor.

Os leiloeiros dizem que a guitarra Futurama, com seu acabamento sunburst, foi uma de suas mais tocadas. Eles a chamam de "um dos santos graais das guitarras históricas dos Beatles" e disseram que a expectativa é que ela ultrapasse o preço estimado entre 600.000 dólares a 800.000 dólares.

Harrison disse que a guitarra era "muito difícil" de tocar, mas ele gostava do que chamou de seu visual "futurista".

"Ela tinha um som excelente", disse, posteriormente, a um jornalista.

Em 1964, ele doou o instrumento para uma revista de rock como prêmio para um concurso, mas ela acabou ficando com o editor da publicação quando o vencedor optou por um prêmio em dinheiro em vez de possuir uma peça da história do rock and roll.

A guitarra ficará em exposição no The Beatles Story, em Liverpool, durante as próximas duas semanas, antes de ser exibida em outros museus da Europa. Ela deve ser leiloada entre 20 e 22 de novembro nos Estados Unidos.

(Reportagem de Phil Noble)