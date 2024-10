'Gizelly acha que saiu do BBB 20 popular como Juliette', diz Chico

Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram as novas possibilidades de enredo com a eliminação que acontece nesta quinta-feira (03). Na roça estão Larissa Tomásia, Fernando Presto e Juninho Bill. "Eu acho que essa roça vai ser emblemática: ou para confirmar o tamanho do grupão ou para surpreender a gente com o tamanho do grupelho", analisou o colunista.

Bárbara argumenta que se os apoiadores do grupo de Zé Love conseguirem dividir votos para manter Fernando e Juninho, mostra o quanto já estão fortes. "Eu acho que a eliminação da Larissa é a que mais causa efeitos dentro da casa. Como que esse grupão vai receber isso?", questiona. Ela lembra que na casa, alguns peões tem certeza de que a ex-BBB não vai sair e é possível que eles 'surtem' com um desfecho diferente do que esperam.

Chico recorda que semana anterior ele já estava defendendo a saída de Sacha Bali para que o grupão rompesse a aliança logo. "Foi bom ele ficar porque deu tempo desse grupo se mostrar mais intragável, eles não tem nada em comum e o público não gosta deles. Ao sair a Larissa, todas as certezas vão ruir."

Ele traz alguns personagens que tem muita confiança sobre suas jogadas como Raquel e Gizelly, vão ter seu jogo abalado pela saída de Larissa. "A Gizelly vai lembrar que ela não chegou no último mês do BBB. Ela tem para ela que saiu sendo a Juliette do BBB 20, essa é a história que ela conta. Ela vai começar a mudar."

O que eu quero ver é certezas ruindo de um lado e certezas nascendo do outro. O grupo do Zé Love sempre no limite do socialmente aceitável. A partir de que recebem um reforço positivo tão eloquente, eliminando uma das mais famosas, acho que isso vai ser péssimo para o Zero Love e o Fernando. O público não tardará para dar as costas para essas pessoas.

Bárbara concorda e argumenta que o jogo começou há apenas duas semanas e tem muita coisa para acontecer, então esse favoritismo ainda pode mudar. "Se eles (grupinho) for muito para cima, o jogo pode virar."

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça? Resultado parcial Total de 81950 votos 30,25% Juninho 39,36% Larissa 30,39% Fernando Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 81950 votos

