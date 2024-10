'Esfregue bem': Larissa alfineta Babi durante trato das aves e peoas brigam

A delegação de tarefas da fazendeira Júlia rendeu algumas discussões nesta manhã em A Fazenda (Record). Babi, que agora está cuidando das aves, trocou farpas com Larissa, que estava no trato na semana anterior.

O que aconteceu

Ao começar a cuidar das aves, Babi ouviu Larissa debochar de sua tarefa. "A fazendeira 2 tá falando, pois se não fazer vamos tomar punição e é sem gás", respondeu a ex-panicat. "E ninguém quer ficar sem gás."

Larissa: "Caladinha e faça direitinho, viu? E faça sua atividade direitinho que a peoa aqui é você! A fazendeira é Júlia, você que tem que fazer a atividade. Caladinha!"

Babi: "Faço do jeito que eu quiser. Beijo querida, vá dormir! Fica ai é de boa, fazendeira! Calo não, vem calar! Você não é mulherão? Fake News!"

Elas param de discutir e Babi alfineta Júlia, que está a ajudando com as aves: "A Flor fazia tudo, ajudava todo mundo, fazia tudo, então todo mundo vai se ajudar."

Júlia: "Vamos. Também tô aqui, vou aprender."

Babi: "Pois é. E se ficar reclamando, eu largo de mão aqui."

Júlia: "Se você largar de mão, eu faço sem problema nenhum."

Babi: "Só fala pra sua fazendeira 2, ficar de boas na dela, pra ninguém tomar punição de novo porque ninguém mais precisa de punição de novo, né, já tá todo mundo sem água."

As duas tem dificuldade de desrosquear o laguinho e precisam pedir ajuda para Larissa, que está na baia. A ex-BBB ajuda e solta o deboche: "Que foi, Babi? Não tá com força, não? Pois as aves é muito fácil."

Babi: "Pois é, eu só tenho força na língua, nos braços é difícil."

Larissa: "É fácil demais cuidar das aves."

Babi: "Eu to achando, mas nossa esse ralo é difícil de fechar. Quando eu fechar, eu consigo abrir."

Larissa: "Aham. Juro, não conseguiu abrir um ralo."

Babi: "Você também não, né Julia? Acontece. Muito obrigada."

Larissa: "De nada, amiga. Outra coisa, quando for limpar as merdas, limpe direitinho, viu? Com o cheirinho ali na cara."

Babi: "Pode deixar,tá bom. Mais alguma coisa? Igual você fazia? Tá bom. Você gostou da baia também?"

Larissa: "Igual eu fazia e eu amava. Eu amei a baia, não tenho frescura com nada."

Babi: "Eu também não". Larisssa começa a rir debochando de Babi: "Você é comediante?", diz a ex-panicat.

Larissa gargalhando: "Tô vendo uma palhaça na minha frente."

Babi: "De fake news você é ótima. Você arrasa, eu sei! Todo mundo sabe."

Larissa: "Sou mesmo. Muito bem, gata, trabalhe mesmo. Beijo que hoje tem muito trabalho! Esfregue bem. Vá lavar agora! Já foi?"

Depois das provocações, Babi diz para Júlia que está pensando se realmente vai terminar a tarefa das aves e pensa em deixar o grupo tomar punição. A fazendeira responde que se Babi abandonar, ela mesma realizará e a convence a finalizar a tarefa: "Vamos, os animais não tem nada a ver com isso."

