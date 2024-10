Eliana diz que deixa de dormir com o marido por causa do ronco

Eliana, 51, contou que não dorme na mesma cama que o marido, Adriano Ricco, 46.

O que aconteceu

O tema 'sono' foi abordado no Saia Justa (GNT), desta quarta-feira (2). As apresentadoras Tati Machado, Bela Gil, Rita Batista e Eliana falaram sobre a chegada da menopausa.

Com isso, Eliana confessou ter dificuldades para dormir. "Já tinha o sono leve por causa da maternidade. Qualquer coisa acordo e a menopausa trouxe essa alteração também. Levanto na madrugada, vou ao banheiro, vejo as crianças, bebo água e depois volto a dormir".

Casada há 10 anos com o diretor, ela admitiu que, às vezes, dorme em quartos separados por conta do ronco do marido. Questionada pelas colegas se ele já tinha procurado ajuda, Eliana disse que sim. "Às vezes, acontece lá em casa (dormir em quartos separados) e não tem nada a ver com o estar bem ou estar mal (referindo-se a possíveis desentendimentos de casal). Tem a ver com eu preciso trabalhar amanhã ou ele precisa e a gente faz isso. Existe uma questãozinha sonora lá em casa, o ronco, que eu realmente não consigo dormir. Incomoda".

A ex-contratada do SBT ainda brincou ao dizer que os jovens não têm resistência de dormirem separados: "Percebo que eles têm menos encanação de ter que dormir no mesmo quarto porque estão casados. Fica uma coisa mais leve. Os mais velhos têm um certo preconceito de fazer isso. Então estou me sentindo muito jovem (risos)".