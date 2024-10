Debate político muda grade da Globo; saiba que horas começa 'Mania de Você'

Na quinta-feira (3), a grade de programação da Globo será alterada por causa do debate eleitoral. Por causa disso, a novela "Mania de Você" começa mais cedo.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Que horas começa 'Mania de Você'?

O debate com os candidatos à prefeitura começa às 22h na Globo. Com isso, "Mania de Você" começará mais cedo.

A novela das nove será exibida a partir das 21h15. O capítulo também terá uma duração menor, com apenas 45 minutos.

As outras novelas não serão afetadas com o debate. "No Rancho Fundo" começará às 18h25, e "Volta por Cima", às 19h40, de acordo com programação divulgada pela emissora.