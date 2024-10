'De headbanger para headbanger', Bangers Open Air traz Sabaton ao Brasil

A habitual reclamação do público quando sai qualquer line-up de festival abraça também o Summer Breeze desde sua primeira edição no Brasil, em 2023. Em 2025, vai ter Summer Breeze sem ser Summer Breeze, mas com o mesmo conceito e estrutura.

O que aconteceu

Agora denominado Bangers Open Air, o evento está marcado para os dias 3 e 4 de maio, em São Paulo, no Memorial da América Latina, com um warm up no dia 2 (dia com programação reduzida). É o mesmo local das duas edições anteriores, quando o Summer Breeze era a representação brasileira do festival criado na Alemanha.

Em entrevista a Toca, Claudio Vicentim, um dos produtores, conta que a equipe de curadores tenta ouvir ao máximo os pedidos do público, mas que nem sempre é possível atender naquele momento. "Contratar banda não é como pegar um produto no mercado, pagar e levar pra casa", diz Vicentim. "Se fosse assim, seria fácil, mas não é."

Você não sabe quando a banda está no estúdio, ou ela não está em turnê, ou quando ela agendou turnê em outro lugar e não tem a data para vir ao Brasil, ou quando a banda simplesmente não quer vir. Claudio Vicentim

Dentro desse contexto, o produtor considera a contratação do Sabaton para o Bangers de 2025 uma vitória. "Estavam pedindo desde 2023. 'Sabaton!', 'Sabaton!', 'Sabaton!'... Não foi possível naquela vez. Também tentamos no ano passado. Agora deu certo", festeja.

"Olhamos o que o público está pedindo e o nosso intuito também, a nossa intuição. Até colocamos esse slogan 'um festival de headbanger para headbanger', porque nós somos headbangers também, então a gente também sabe. Eu sou o público também, então eu sei", explica Vicentim. Ele é um dos criadores da revista Roadie Crew, especializada em metal.

O que mais vai ter

A produção do Bangers anunciou em um primeiro momento 14 bandas, já confirmadas. O line-up parcial tem, além do Sabaton, Powerwolf, I Prevail, Kamelot, Sonata Arctica, Paradise Lost, Haken, Lord of The Lost, H.E.A.T e Beyond The Black, entre outras. Serão 41 atrações no total, segundo Vicentim.

Na última quarta (2), mais quatro atrações de peso foram reveladas pela organização. Os fãs de metal também poderão ver de pertinho Saxon, Nile, Ensiferum e Matanza Ritual.

Como vai ser

O produtor diz que "o nome muda, mas toda a estrutura, a essência, a vibe, a ideia continuam intactas, até porque são as mesmas pessoas encabeçando o festival". "A ideia é realmente ser um festival, que foge daquela estrutura de estádio, em que você tem um palco e toca uma banda, demora 40 minutos, entra outra, e você não tem o que fazer."

Como nas duas edições brasileiras do Summer Breeze, o Bangers terá palcos gêmeos (um ao lado do outro). "E tem ainda o Palco Sun, que é um terceiro palco, e depois um quarto palco, para que o público tenha experiências diversas."

Além dos shows, o Bangers pretende abrigar, dentro do complexo do Memorial da América Latina, uma feira medieval, uma feira geek e uma de tatuagens. Também serão mantidos o Espaço Kids e as Signing Sessions, com todos os artistas (após cada show, os músicos dão autógrafos em um espaço reservado para isso).

Os ingressos estão sendo vendidos no site Clube do Ingresso.