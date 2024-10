Comediante relata visita a festa sexual de Diddy: 'Foi uma loucura lá'

Jeff Wittek, 34, detalhou a experiência de ir a uma das famosas 'freak off' (festas sexuais) promovidas por Sean 'Diddy' Combs, 54.

O que aconteceu

Segundo o comediante, o 'evento' aconteceu em uma mansão de oito andares em Miami e contou com bizarrices a mil. "Fui a uma festa de sexo do Diddy. Era uma 'freak-off' em Miami, em uma mansão que tinha uns oito andares. Quanto mais alto você subia, mais estranho ficava", recordou ele, em um episódio recente de seu podcast Jeff FM (YouTube).

Wittek afirmou que tinha 20 anos à época e foi levado à festa por sua namorada, que participara de um dos clipes de Diddy. "Ela e uma amiga estavam com uma lingerie que deixava ver seus mamilos. Me olhara como quem diz: 'Você não conhece essas festas do Diddy'."

Jeff admitiu ter se impressionado ao ver os convidados transando na maior naturalidade, mas assegurou que não participou das orgias. "Vi sexo ao vivo acontecer naquela noite, e essa foi a primeira vez que vi isso acontecer na minha vida. Eu participei? Não, mas fiquei bêbado pra caramba lá e foi uma loucura."