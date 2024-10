Cid Moreira terá dois velórios no RJ antes de ser enterrado em Taubaté

Cid Moreira, que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos, terá dois velórios antes de ser levado a Taubaté (SP), onde será enterrado.

Ele será velado em Petrópolis e no Rio. O primeiro velório será realizado nesta quinta-feira, até as 19h, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava. A pedido da família do ex-âncora do Jornal Nacional, a prefeitura liberou o espaço porque ele tinha "um carinho por Petrópolis, em especial [pelo distrito de] Itaipava, lugar que ele escolheu para morar nos últimos anos".

Na manhã de sexta (4), o corpo será levado ao Palácio Guanabara, sede do governo do Rio de Janeiro, no bairro de Laranjeiras, para mais uma homenagem. Corpo deve chegar por volta das 8h. A despedida será restrita a familiares e amigos das 8h30 às 10h. Em seguida, entre 10h e 13h, a cerimônia será aberta ao público e à imprensa.

Em seguida, o corpo segue para Taubaté. O apresentador pediu para ser enterrado na cidade onde nasceu.

A esposa de Cid, Fátima Sampaio, deu detalhes sobre os desejos dele para o enterro. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse em entrevista ao Encontro. A primeira esposa de Cid foi Olga Verônica Radenzev, com quem ele foi casado de 1970 a 1972. Jacira Moreira, filha mais velha de Cid, morreu em 2020, vítima de enfisema pulmonar.