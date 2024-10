Cid Moreira morreu antes de realizar plano envolvendo o Papa

Cid Moreira morreu hoje (3), aos 97 anos, em Petrópolis (RJ). Dono de uma voz inconfundível, não conseguiu realizar um de seus sonhos envolvendo o Papa Francisco.

Quero entregar para o Papa Francisco o audiolivro que fiz dos sete livros deuterocanônicos [textos complementares à Bíblia]. Cid Moreira em entrevista ao EXTRA, em 2017

O jornalista fez sucesso ao narrar as escrituras sagradas do cristianismo.

Cid Moreira usava a Bíblia, inclusive, como uma maneira divertida de demonstrar que não tinha medo da morte. "O salmo 90 diz que Deus dá autonomia de vida aos seres humanos na faixa dos 70 anos. Alguns fortes chegam aos 80. Eu já estou fazendo lambuja", brincou durante a mesma entrevista ao EXTRA.

Morre Cid Moreira

Cid Moreira morreu aos 97 anos Imagem: Divulgação

Cid morreu hoje aos 97 anos. A informação foi divulgada por Fátima Sampaio, esposa do apresentador, a Patrícia Poeta, que fez o anúncio no Encontro. Ele estava internado havia um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.