Esposa explica por que não avisou ninguém sobre internação de Cid Moreira

Fátima Sampaio, viúva de Cid Moreira, explicou em entrevista ao "Encontro" por que não divulgou que o apresentador estava internado há um mês.

Direito à privacidade. "Eu não contei para ninguém para ter direito, com ser humano, de privacidade. Eu fiz o melhor que eu pude, como ser humano", contou, visivelmente emocionada.

A primeira a saber da notícia foi Patrícia Poeta. "Só falei com você porque você é muito gentil e porque eu ia ter que comunicar, já que ele era um homem público. Se não, não teria falado".

Cid Moreira ficou um mês internado em segredo. "Eu tenho passado todos esses dias do ladinho dele, passei um mês acampada aqui. Não tinha outro lugar para estar, era onde estava o meu coração". Fátima só avisou os amigos próximos da família.

Ela diz estar no "modo grogue". "Olhar ele lá, quietinho, é estranho. Ele tem um jeito muito particular, maroto, quando sorria ficava lindo", disse a viúva.

Cid Moreira enfrentava problemas nos rins desde 2022

Ele dependia de hemodiálise. Com ajuda da esposa e da equipe médica, o apresentador passou a fazer o procedimento em casa e até se mudou para perto do hospital para viabilizar o tratamento.

A internação começou com uma infecção. No Encontro, o médico responsável pelo tratamento afirmou que ele foi internado no dia 4 de setembro com peritonite e infecção urinária. Cid, que já tinha atrofia muscular decorrente da idade, desenvolveu também um quadro de trombose durante o tratamento, dificultando ainda mais sua mobilidade.

Nas últimas semanas, teve um quadro de pneumonia. O boletim médico divulgado no Encontro atesta falência de múltiplos órgãos como causa da morte. Fátima, no entanto, ressalta: ele ficou lúcido até o fim.