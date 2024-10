Cid Moreira deixou instruções sobre enterro: 'Perto da primeira esposa'

Cid Moreira morreu na manhã desta quinta-feira (3), no Rio de Janeiro, aos 97 anos.

Fátima Sampaio, mulher do primeiro âncora do Jornal Nacional (Globo), revelou alguns dos pedidos dele dos rituais pós-morte. "Ele falou para mim que quer ser enterrado em Taubaté, perto da primeira esposa, da filha que foi, do neto que foi", disse em entrevista ao Encontro. A primeira esposa de Cid Olga Verônica Radenzev, com quem ele foi casado de 1970 a 1972.

Ela também falou que pensa em fazer uma despedida em Petrópolis (RJ) antes, onde o casal morava. "Eu tô um pouco grogue e vou precisar de ajuda", confessou Fátima.

Jacira Moreira, filha mais velha de Cid, morreu em 2020, vítima de enfisema pulmonar.

Já o neto de Cid, Alexandre Moreira, morreu em 1996, aos 21 anos. Ele sofreu um acidente de carro em Taubaté (SP).

Morre Cid Moreira

Cid Moreira morreu aos 97 anos Imagem: Divulgação

Cid morreu hoje aos 97 anos. Ele estava internado há um mês, disse Fátima em depoimento ao programa.

O apresentador, locutor e jornalista enfrentava dificuldade de funcionamento dos rins desde 2022 e, por esse motivo, recorria a sessões de diálise e se mudou para as proximidades do hospital. O tratamento passou a ser realizado em casa com a ajuda de sua mulher e da equipe médica.