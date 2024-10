Belo celebra conquistas da vida de solteiro: 'Já fui muito dependente'

Belo, 50, se abriu sobre sua vida de solteiro nesta quinta-feira (3).

O que aconteceu

O cantor contou que uma das mudanças é a sensação de independência. "Eu já fui muito dependente. Hoje não me vejo mais assim. Ser solteiro traz benefícios que um homem casado não tem", disse ele em entrevista ao jornal Extra.

Belo assumiu que a nova fase está lhe ensinando muitas coisas. "Fiquei 16 anos casado. Eu não sabia o que era ser solteiro. Agora, estou recomeçando e reaprendendo aquilo que vivi quando era mais jovem", comentou.

Ficar sozinho é bom para se curtir, pensar mais em si. O amor-próprio tem que existir. Às vezes, situações acontecem para que a gente possa enxergar o outro lado das coisas. Eu estou feliz. Belo

O artista ainda agradeceu à ex-mulher, Gracyanne Barbosa, pelo que viveram juntos. "Tudo que passei foi muito bom e fez com que eu crescesse. Agradeço a tudo, até ao meu antigo casamento. A Gracyanne foi muito importante", afirmou o cantor.

Segundo Belo, a gratidão se deve pela parceria em tantas fases diferentes da vida. "Não sou ingrato, ainda mais com as pessoas que me ajudaram e estiveram ao meu lado nos momentos em que mais precisei. Agora é bola para frente", declarou.