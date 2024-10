Ator de Stranger Things revela que celebrou casamento de Millie Bobby Brown

Matthew Modine, 65, causou frisson ao revelar ter sido o celebrante da cerimônia de casamento entre Millie Bobby Brown, 20, com Jake Bongiovi, 22.

O que aconteceu

O ator trouxe a informação à tona ao comentar o post do noivo com fotos do enlace. "Incrível! Quem é o velho de barba [casando os noivos]?", perguntou ele ironicamente, chamando a atenção para a própria presença como 'juiz de paz'.

Vários fãs de "Stranger Things" se empolgaram com a revelação feita por Modine. "Não acredito que é você!", exclamou um internauta. "Meu Deus! Eu amei isso!", derreteu-se outro.

Matthew Modine e Millie Bobby Brown atuaram juntos na série da Netflix. Ela interpreta Eleven, jovem criada como cobaia de laboratório, enquanto ele vive o vilão Martin Brenner, cientista responsável pelas experiências a que Eleven foi submetida.