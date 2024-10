Após ser desmascarada, Cristina é confrontada por Serena em 'Alma Gêmea'

Nos próximos capítulos da reprise de "Alma Gêmea" (Globo), Serena (Priscila Fantin) irá até a casa de Rafael (Eduardo Moscovis) confrontar Cristina (Flávia Alessandra).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após ser desmascarada pelo marido, que fica sabendo que sua gravidez foi uma farsa, a vilã se recusa a sair da mansão. Indignada com a situação, Serena vai até o local exigir que Cristina deixe a casa de seu amado.

A filha de Débora (Ana Lucia Torre), surpresa com o atrevimento da mestiça, se recusa a sair e diz que fará de tudo para impedir que os dois fiquem juntos. Serena ainda tenta esclarecer para Cristina que seu casamento com Rafael acabou e que nenhuma maldade que fizer acabará com o amor que ela e o botânico sentem um pelo outro.

A reencarnação de Luna (Liliana Castro) diz que um novo ano se inicia e que é hora da rival pensar nos caminhos que tomou e que, por ser jovem e bonita, ainda tem muita vida pela frente. Cristina se revolta com as palavras de Serena e diz que de nada adianta ter um futuro se não conquistar Rafael.

Serena confessa que tem pena da vilã. Cristina, nervosa, expulsa a mestiça, mas é contida por Rafael, que defende a protagonista e avisa que independentemente da vontade dela, ele a colocará para fora de sua casa.

A reprise de "Alma Gêmea", novela de 2005, escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, na Globo.