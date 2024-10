Após assumir herança, Artur humilha Ariosto em 'No Rancho Fundo'

No capítulo de sexta-feira (4), da novela "No Rancho Fundo" (Globo), Artur (Túlio Starling) irá assumir a mineradora e expulsar Ariosto (Eduardo Moscovis) do local.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp

O que vai acontecer

Após ser demitido pelo próprio pai, o protagonista decide assumir a empresa que foi deixada para ele por Dona Manuela (Valdineia Soriano) em testamento. "Eu sou herdeiro de minha mãe e ela deixou a vontade dela registrada em testamento!", diz ele ao entrar no escritório. "Nunca soube de testamento nenhum. Esse papel deve ser falso!", responde o amante de Deodora (Debora Bloch).

Artur diz que, antes de ser demitido, tinha optado por não fazer valer a herança deixada pela mãe. "Eu não tinha me preocupado em fazer valer o testamento pra não criar mais conflito com o senhor. Mas agora vou acatar a vontade de minha mãe. Um desejo que o senhor preferiu desprezar, como fez com tudo o que ela quis na vida", esclarece.

A advogada confirma para Ariosto tudo o que o mocinho falou. "Dona Manuela determinou em testamento que Artur comandasse a Mineradora Rocha Bruta", afirma ela.

Ariosto e Artur se enfrentam. "O senhor tem um dia para tirar suas coisas do escritório. Não quero mais lhe ver aqui!", ordena o jovem. "Eu só saio dessa empresa morto", responde o outro.

O pai promete vingança. "Não me obrigue a usar a força, pai", diz Artur. "Eu vou reverter isso, pode esperar", garante Ariosto.

A novela "No Rancho Fundo", escrita por Mário Teixeira, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.