Anitta, Tais Araújo e influencers: Vanessa Rozan aproveita desfile em Paris

O Lab da Beleza saiu do estúdio e foi a Paris. No dia 23 de setembro, Vanessa Rozan acompanhou o Lé Defilé, desfile promovido pela L'Oréal Paris que abriu a nova temporada do Paris Fashion Week. A maquiadora conversou com Taís Araújo e Larissa Manoela, que representaram o Brasil no desfile. A cantora Anitta também se apresentou nas passarelas.

O desfile, que celebrou o empoderamento feminino, foi realizado na Ópera Garnier. A apresentação aconteceu em vários atos, cada um com estilos e composição de cores diferentes. "É super emocionante, um reforço do poder da individualidade de cada mulher e tem um casting super plural", disse Vanessa.

A maquiadora também conversou com as criadoras de conteúdo de beleza Laura Brito e Juliana Luziê, que foram convidadas para acompanhar o desfile na primeira fileira. "Estar no Lé Defilé como mulher negra me faz sentir representando as minhas seguidoras, elas se veem quando eu viajo", afirmou Juliana.

Laura Brito levou o Nordeste em seu look: "Vou usar um vestido lindo feito por um estilista cearense, com a parte de cima toda de fuxico, que é muito importante para a cultura nordestina".

Vanessa conversa com Taís Araújo e Larissa Manoela

Taís Araújo desfilou pela segunda vez no Lé Defilé. "Uma mulher com as minhas características físicas, onde uma marca, que é número 1 de beleza no mundo, escolhe essa pessoa, com essa cara, para estar ali, ela não está falando só pra mim, ela está falando com todas as pessoas parecidas comigo", disse ela, que é porta-voz da marca L'Oréal Paris há mais de 10 anos.

Larissa Manoela, que também foi às passarelas pela segunda vez em Paris, compartilhou os três itens de beleza que não saem de sua necessáire: protetor solar, leave-in de L'Oréal Paris e hidratante labial.

A atriz, que começou sua carreira desfilando, também falou de sua relação com o espelho — e fora dele.

"Autoestima é uma coisa que, dia após dia, a gente compreende, não só autoestima, mas a gente se conhecer de dentro pra fora, porque o reflexo do que a gente vê no espelho não é só essa coisa externa da beleza, é importante cuidar do nosso interno, da nossa mente como um todo", disse ela.