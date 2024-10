Festa de Andressa Urach tem beijo, aliança de casal e termina em barraco

Andressa Urach comemorou os 37 anos nessa quarta-feira (2) em São Paulo, e a festa terminou em barraco.

O que aconteceu

Logo após cantar parabéns, a influenciadora Juju Ferrari jogou champanhe em Andressa Urach. Ela acabou sendo contida pelos seguranças e retirada da festa.

Juju Ferrari foi contida pelos seguranças Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Juju teria jogado bebida durante o discurso de aniversário de Urach. Ela também teria quebrado itens da festa, e Andressa mandou a "amiga" ser retirada.

"Tira a barraqueira louca. Maluca. [...] Vamos continuar a festa? O que a gente faz? Sorri e segue em frente", disse a vice-Miss Bumbum.

Antes da briga, Andressa Urach e Juju Ferrari estavam em clima de amizade Imagem: Eduardo Martins / Brazil News

Juju publicou fotos em frente a uma delegacia, e fez insinuações sobre o que teria acontecido. "Vou descansar e pensar sobre esse circo que armaram para mim".

Beijo e aliança

Além do barraco, Andressa também trocou beijos com Rosana Campos, vencedora do primeiro Miss Bumbum.

Andressa Urach beija Rosana Campos Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

Urach ainda recebeu uma aliança do casal Fada Prazeres. Eles fazem parte do projeto "Egrégora do Amor", que promove o poliamor e a liberdade nas relações, sem tabus. Eles acreditam que o gesto "simboliza o apoio e o carinho por Andressa durante um momento de mudança em sua vida pessoal".

Andressa Urach ganha aliança do casal Fada Prazeres Imagem: Thiago Duran/BrazilNews

Andressa completa 37 anos em 11 de outubro, mas comemorou antecipadamente. A festa teve como tema a revista Playboy.