Além de Joaquin Phoenix, relembre atores que viveram Coringa

É hora de sorrir novamente! "Coringa: Delírio a Dois" estreou nesta quinta-feira (3) e promete agitar as bilheterias brasileiras.

Desde que surgiu, há mais de oito décadas, o palhaço e seu temível sorriso perseguem a cidade fictícia de Gotham, vivendo metamorfoses e sempre flertando com o absurdo, sendo frequentemente revisitado em novas adaptações.

Confira quais foram os atores célebres que fizeram história no papel de Coringa:

Cesar Romero - "Batman - O Homem Morcego"

Romero foi o primeiro ator a dar vida ao lendário personagem na série do Batman, que foi exibida entre 1966 e 1968 e contou com mais de 100 episódios.

Jack Nicholson - "Batman"

Com um sorriso bastante fiel ao dos quadrinhos e apenas uma conversa com Tim Burton, o ator imprimiu no personagem ares típicos de um chefão do crime. Jack Nicholson trouxe uma concepção diferente ao personagem em 1989 e continua sendo uma referência até hoje.

Heath Ledger - "Batman: O Cavaleiro das Trevas"

A performance de Ledger é considerada uma das melhores encarnações de um personagem de histórias em quadrinhos da história do cinema. Heath Ledger recebeu o Oscar póstumo de Melhor Ator Coadjuvante por seu papel no filme de Christopher Nolan.

Jared Leto - "Esquadrão Suicida"

Com uma postura bastante gângster, Jared foi alvo de duras críticas por seu desempenho como Coringa em "Esquadrão Suicida".

Joaquin Phoenix - "Coringa" e "Coringa: Delírio a Dois"

O emblemático Coringa de Joaquin Phoenix foi a primeira versão a receber o seu próprio filme solo e sua atuação lhe rendeu seu primeiro Oscar.

Cinco anos depois, Phoenix retorna ao elenco para dar vida ao personagem que concede titulo ao filme que, dessa vez, não estará sozinho, já que a sua loucura será complementada pela vilã Arlequina, personagem de Lady Gaga.