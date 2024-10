Recorde? Sacha erra e recebe punição de 2 dias: 'Só falta dormir no chão'

Sacha Bali cometeu uma nova infração em A Fazenda 16 (Record) e todos os peões sofreram uma punição.

O que aconteceu

Sacha Bali cometeu uma infração e levou um aviso da produção. O ator desceu para a área dos animais com uma garrafinha que só pode ser usada na sede.

Os peões se reuniram na sala para descobrir a nova punição: 48h sem academia.

Após ler o aviso, Sacha pediu desculpas. "Desculpa a todos. Foi sem querer pelo menos".

Larissa e Raquel também relativizaram a situação. "Pelo menos foi uma punição sem querer. Ele não fez por querer", disse Larissa. "Mais uma punição. Uma mais, outra menos, tá de boa", disse Raquel.

Já o "grupinho" se reuniu na casa da árvore e reclamou de Sacha. "Só falta dormir no chão", disseram.

Essa é a quinta punição que os peões levam nos últimos quatro dias. No início do mês, em menos de 24 horas, eles somaram três punições. Já na madrugada desta quinta-feira, Zé Love provovou uma punição e a casa perdeu a água encanada por 24 horas.

