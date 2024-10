Larissa Tomásia é a segunda eliminada de A Fazenda 16 com 26,40% dos votos

Larissa Tomásia foi a segunda eliminada de A Fazenda 16 (Record). Ele recebeu 26,40% dos votos. No reality show, é eliminado o peão que recebe menos votos para ficar.

O que aconteceu

Juninho Bill, primeiro a ser salvo, e Fernando Presto seguem no jogo. As porcentagens não foram reveladas.

Antes do anúncio, Galisteu discursou para os três peões na roça. "Amores, dizem que a emoção mais antiga e mais forte da humanidade é o medo. E o mais forte é o medo do desconhecido. Só quem tá aqui sabe o quanto a Fazenda pode ser estranha e assustadora. Quando esse medo vem, ou você para tudo ou vai com medo mesmo."

"Larissa, você enfrenta o desconhecido do seu jeito bruto, mas com carinho. Você nunca chora diante dos adversários, mas desaba depois da briga. Com medo ou não, você encara o rojão. Vai sempre pro tudo ou nada", disse.

"Fer, o conceito dos outros não altera sua visão. Você tá sempre pronto pra batalha. Você joga muito mas os seus motivos são um mistério. Será que o público te entende?", questionou.

"Juninho, você também é um mistério. Levou 11 votos e preferiu não revidar. Isso dá direito dos outros pensarem o que quiserem de você. A gente não sabe se você cala por medo ou estratégia. Nesse jogo, o silêncio nem sempre valem ouro", pontuou.

Galisteu finalizou. "Meu conselho pra quem ficar é: nunca deixe que o medo paralise vocês. É melhor exagerar do que se arrepender de não fazer."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 2066 votos 0,19% Albert Bressan 1,11% Babi Muniz 15,20% Camila Moura 18,93% Cauê Fantin 1,50% Fernanda Campos 0,82% Fernando Presto 16,02% Flor Fernandez 0,10% Flora Cruz 0,05% Gui Vieira 0,29% Gilsão 0,68% Gizelly Bicalho 1,11% Juninho Bill 2,90% Júlia Simoura 0,05% Luana Targino 0,29% Raquel Brito 1,31% Sacha Bali 17,47% Sidney Sampaio 0,19% Suelen Gervásio 0,92% Vanessa Carvalho 2,86% Yuri Bonotto 1,74% Zaac 16,26% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2066 votos

