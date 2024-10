1ª Modelo do Ano da Playboy hoje vive sem teto e se nega a abrir OnlyFans

Louise Glover, 41, vive hoje uma realidade muito distante da que tinha por volta de 2006, quando se consagrou como a primeira britânica a ser eleita Modelo do Ano pela revista Playboy.

O que aconteceu

Ela, que já chegou a morar na famosa Mansão Playboy, hoje vive em uma barraca de camping de apenas R$ 430. "Não tenho uma família para me dar suporte. Estou tentando ser otimista e aproveitar ao máximo minha situação, mas é difícil", declarou ao jornal The Sun.

Seu maior medo é encarar o inverno que se aproxima no Hemisfério Norte. "Preciso sair logo dessa enrascada. As coisas precisam mudar antes do inverno chegar."

Apesar das dificuldades, abrir uma conta no OnlyFans é uma possibilidade que Louise sequer cogita. "Tenho autorrespeito demais. Agora é difícil porque estou mais velha e os trabalhos de modelo já não estão mais aí. Eu adoro ser apresentadora e continuo fazendo alguns trabalhos promocionais, mas descarto qualquer coisa pornográfica."

A derrocada de Glover começou em 2010, quando sofreu uma parada cardíaca após uma operação para colocar silicone nos seios. Depois disso, ela tentou sobreviver como personal trainer, mas os efeitos da pandemia da covid-19 destruíram essa fonte de renda.