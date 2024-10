Wanessa Camargo conta motivo de esconder síndrome do pânico

Wanessa Camargo, 41, abriu o jogo sobre o diagnóstico que recebeu de síndrome do pânico.

O que aconteceu

Em entrevista para a Quem, a cantora contou sobre o diagnóstico de síndrome do pânico. Ex-participante do BBB 24 (Globo), ela disse que escondeu a doença por resistência à exposição da vulnerabilidade. "Quando tive minha primeira crise, em 2004, ninguém falava disso. Iam me ver como louca e não queria que as pessoas me vissem assim, escondi do público, escondi de todo mundo. Nessa segunda vez, depois de quase 20 anos, entendi que era parte do meu papel como comunicadora, influenciadora de alguma forma, dividir com meu público uma vulnerabilidade que estava vivendo e que poderia contribuir com outras pessoas que estavam vivendo isso".

Ela apontou, ainda, que o apoio dos fãs foi seu maior apoio após ter sido expulsa do reality, junto da rede de apoio da família e amigos. "Eles são a mola que te levanta. A minha família, amigos, pessoas com quem convivo em 41 anos de vida foram essenciais para que pudesse ter esse lugar de acolhimento e sustenção. Mesmo sem pedir ajuda, porque capricorniano tem uma dificuldade de pedir ajuda, quer resolver tudo sozinho, dar conta de tudo".

Wanessa disse que todos se colocaram à sua disposição sem que ela precisasse pedir ajuda. "Não precisei pedir ajuda, pois meu olhar, minha fala, meu jeito já falava e todo mundo entendeu. Inclusive pessoas que me acompanham há anos e que me deram todo suporte e amor do mundo".