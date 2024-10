Júlia vence prova de agilidade e é a terceira fazendeira de A Fazenda 16

Júlia venceu a terceira Prova do Fazendeiro de A Fazenda 16 (Record) na noite desta quarta-feira (2).

Como foi a prova

O desafio da semana exigiu agilidade e equilíbrio. Os três peões precisaram transportar mel de uma estrutura para a outra por meio de uma tirolesa e uma ponte de equilíbrio.

O trajeto contava com alguns obstáculos, e quem os superasse e conseguisse encher o pote de mel mais rápido venceria a prova.

O Fazendeiro da semana garante imunidade na próxima roça e o poder para indicar um peão.

Júlia foi colocada na berlinda pela Fazendeira Flor, enquanto Juninho recebeu 11 votos da casa e puxou Larissa, da baia, para a terceira vaga. Fernando sobrou pelo resta um e entrou para a berlinda, vetando Larissa da disputa do Fazendeiro.

A Fazenda - Enquete UOL: quem você quer que fique na 2ª roça? Resultado parcial Total de 65849 votos 30,40% Juninho 38,46% Larissa 31,15% Fernando Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 65849 votos

