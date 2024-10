Shakira entre nós: venda geral para shows no Brasil começa em 11 de outubro

Shakira anunciou nesta quarta (2) uma grande turnê pela América Latina, marcando o tão esperado retorno à terra natal dela e prometendo uma experiência que "transcende a música". A "Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" passará por Argentina, Brasil, México e por países como Peru, que não fizeram parte de turnês anteriores.

O que vai acontecer

Depois de vários anos longe dos palcos de diversas cidades, inclusive de sua terra natal, Barranquilla, Shakira volta para casa. Na Colômbia, ela também se apresentará em Bogotá e Medellín.

No Brasil, as apresentações acontecem no Rio, no dia 11/2, no Estádio Nilton Santos, e em São Paulo, no dia 13/2, no MorumBIS. A venda geral de ingressos começa no dia 11/10. A última passagem da cantora para shows no Brasil foi em 2018.

"Las Mujeres No Ya Lloran World Tour" é uma homenagem à música popular de Shakira, com um olhar para o futuro. Inspirada no álbum "Las Mujeres Ya No Lloran", a turnê quer transmitir uma mensagem de empoderamento e força, que a colombiana sempre buscou transmitir a suas várias gerações de fãs.

Esse retorno de Shakira aos palcos latinos deve ser especial. Os shows prometem aliar alta tecnologia, grandes sucessos, músicas inéditas e algumas surpresas, tanto visuais quanto musicais.

Na semana passada, Shakira lançou seu mais novo single, "Soltera". O vídeo da música foi rodado em Miami, com participação de Winnie Harlow, Anitta, Danna e Lele Pons, e deve ser lançado em breve.

O novo single vem após Shakira ter três indicações ao Grammy Latino. Ela concorre a Álbum do Ano por Las Mujeres Ya No Lloran, a Canção do Ano por "Entre Paréntesis" e a Melhor Performance de Música Eletrônica Latina por "Bzrp Music Sessions, Vol 53 (Tiësto Remix)".

No dia 9/10, clientes Santander Select e Private poderão comprar os ingressos em pré-venda exclusiva, com parcelamento em até cinco vezes sem juros. Já a pré-venda para os demais clientes do banco acontece no dia 10/10. Neste caso, todos os cartões são elegíveis, exceto os de viagens e PJ.

O público geral poderá comprar a partir de 11/10. Será possível parcelar com cartão em até três vezes sem juros ou de quatro vezes a oito vezes com juros.

Tanto na pré-venda quanto na venda geral os ingressos estarão disponíveis a partir das 10h, pelo site www.ticketmaster.com.br/event/shakira, ou a partir das 11h nas bilheterias oficiais (sem taxa de serviço). Será permitido comprar até seis ingressos por CPF, limitados a duas meias-entradas.

Os valores dos ingressos também foram divulgados. No Rio, os preços variam entre R$ 220 e R$ 950; em São Paulo, de R$ 245 a R$ 980.

Las Mujeres No Ya Lloran World Tour