Revelação de 2023, Melly indica artistas para você ficar de olho

A cantora Melly segue em destaque na música. Se no ano passado a baiana conquistou o prêmio Revelação do Ano no Prêmio Multishow, este ano a artista surpreendeu com o primeiro álbum "Amaríssima", cheio de balanço e personalidade.

Ela segue sendo sempre citada pelos artistas no TOCA AÍ. Agora é a vez da própria indicar três sons para você conhecer. Anota aí, esses nomes: Yoùn, Sued Nunes e Iuna Falcão.