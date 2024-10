Raquel e Flor discutem aos gritos em A Fazenda: 'Fofoqueira, cobra e falsa'

Raquel e Flor também se envolveram em uma treta na sede de A Fazenda 16 (Record) logo após a formação da segunda roça.

O que aconteceu

A treta das duas aconteceu logo após a discussão de Yuri com Zaac e Babi.

Enquanto Flor estava no sofá com Zé Love e seus aliados, Raquel estava com Yuri, Flora, Camila e outros membros do Grupão na mesa.

A discussão começou após Raquel ouvir Flor concordar com Zé Love sobre algo que ele ouviu. "X9", gritou a peoa.

Flor a rebateu e Raquel continuou de longe, acusando-a de X9.

As duas entraram em um embate verbal e Raquel falou sobre a postura de Flor. "Quer tomar A Fazenda pra você? Passa pro seu nome!".

Raquel ainda chamou Flor de "fofoqueira, cobra e falsa".

Em outro momento, Raquel também atacou Flor quando a peoa sugeriu que peões estavam cometendo etarismo. "Olha quem tá falando de preconceito. Pediu desculpas e consertou tudo. Cala a boca, Flor. Falsa. Racista."

