Peoas de A Fazenda 16 revelam famosos com quem já ficaram

Na tarde de quarta-feira (2), peoas de A Fazenda 16 (Record) revelaram famosos com quem já ficaram.

O que aconteceu

Nêssa contou já ter ficado com um apresentador do SBT e o resto do grupão tentou adivinhar de quem ela falava.

Enquanto as peoas tentavam adivinhar, Vanessa reagiu quando elas citaram Danilo Gentili.

Júlia percebeu. "Foi. Olha a cara dela."

Vanessa confirmou e deu mais detalhes do romance. "Eu era apaixonada por ele. Foi uns meses, mas fiquei apaixonada. Não vou dar detalhes e expor. Ele é muito bonito e muito inteligente."

Na sequência, as peoas pediram que Gizelly revelasse o ator do SBT com quem ficou. "É que eu não sei se é ator, já foi ator."

A ex-BBB tentou disfarçar. "Isso vai me causar problema."

Depois, Gizelly deu dicas e confirmou que era o ator Eric Surita.

Flora disfarçou quando foi perguntada sobre algum famoso com quem havia ficado. "Vocês não vão conhecer."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 6764 votos 0,80% Albert Bressan 0,83% Babi Muniz 0,75% Camila Moura 1,24% Cauê Fantin 0,80% Fernanda Campos 2,11% Fernando Presto 5,01% Flor Fernandez 1,35% Flora Cruz 0,80% Gui Vieira 0,81% Gilson de Oliveira 2,29% Gizelly Bicalho 0,77% Juninho Bill 0,81% Júlia Simoura 0,89% Luana Targino 1,79% Larissa Tomásia 12,60% Raquel Brito 6,42% Sacha Bali 1,06% Sidney Sampaio 18,33% Suelen Gervásio 1,24% Vanessa Carvalho 10,96% Yuri Bonotto 0,74% Zaac 27,60% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 6764 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso