'Os Simpsons' previu o caso P. Diddy? Semelhanças chamam atenção da web

Mais uma previsão de "Os Simpsons"? Internautas identificaram uma suposta "previsão" referente ao rapper e produtor musical P. Diddy, preso ao ser acusado de tráfico sexual e associação criminosa nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O episódio "O Grande Phatsby" mostra Homer Simpsons e Sr. Burns participando de uma festa na casa de um rapper famoso onde todos os convidados vestem branco. Esse era o traje vestido nas famosas "festas do branco" dadas por P. Diddy. O episódio é o número 12 da 28ª temporada da série norte-americana.

O episódio que teria previsto as acusações contra Diddy foi exibido nos Estados Unidos em janeiro de 2017 e destaca a relação conflituosa de Burns e o magnata do hip-hop Jay G. Ele se une à ex-mulher do rapper, Homer, Bart e um time de músicos para se vingar.

Os internautas encontraram outras semelhanças. No episódio, nenhum dos convidados da festa sabe quem é o anfitrião. Ao chegar ao último andar, Homer se depara com Jay G., que está observando a celebração acontecer no andar de baixo. A cena seria similar a vários registros de P. Diddy.

Jay G., aliás, lembra o nome de Jay-Z, rapper que teve nome inserido na polêmica por vídeos no TikTok e, segundo os internautas, também aparece como referência no episódio. Uma mulher de vestido longo amarelo faria referência a Beyoncé, que também costumava frequentar as festas com o marido, Jay-Z.

P. Diddy, na vida real, chegou se comparar a Gatsby, o personagem todo-poderoso, também afeito a festas de arromba, do romance de F. Scott Fitzgerald. O personagem literário é o que dá título ao episódio dos "Simpsons".