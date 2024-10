Mércia quase morre do coração ao ser colocada contra a parede por Luma

No capítulo de quinta-feira (3), da novela "Mania de Você" (Globo), Mércia (Adriana Esteves) fica desesperada ao ser colocada contra a parede por Luma (Agatha Moreira).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Em mais uma visita à comunidade para ver sua antiga governanta, Luma escuta reclamações da mãe sobre o filho. "Eu me dediquei tanto a ele. Você sabe como eu me dedico às pessoas?", fala a ex-amante de Molina (Rodrigo Lombardi).

A falsa amiga de Viola (Gabz) aproveita para detonar Mavi (Chay Suede). "Claro que eu sei! Você se doa de verdade, dedicou a vida toda ao meu pai, a mim, depois ao Mavi. Você é uma pessoa maravilhosa, não fica assim, o Mavi que é um estúpido", afirma.

Mércia defende o filho. "Ele deve ter um bom dinheiro depois de tudo que me roubou, minha herança era de muitos milhões, Mércia, você sabe. Inclusive ele podia ser mais generoso com você e não te deixar morando aqui na comunidade", diz Luma. "É como eu te falei, Luma, eu não quero nada que venha do dinheiro que o Mavi se apropriou. O Mavi pode ter muitos defeitos, pode errar muito, mas ele é um bom rapaz", mente a outra.

Luma coloca Mércia contra a parede. "Jura? Um bom rapaz que me deu um golpe, que acabou com a minha vida? Se você realmente me considera como sua filha, Mércia, se me ama como uma filha, se tá do meu lado como falou, você podia me contar a verdade", diz.

A mãe de Mavi não gosta de ser pressionada. "Não me pressiona, Luma", pede. "Você tem que escolher, Mércia, você tá fechada comigo ou com o Mavi?", rebate a jovem.

A novela "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.