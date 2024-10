Marcos Breda conta que virou astrólogo e tem clientes famosas; saiba

Marcos Breda, 63, completará 44 anos de carreira em 2024. Além de ator, ele também é diretor, produtor, dublador, locutor e astrólogo.

O que aconteceu

Em entrevista ao jornal O Globo, Breda contou que, recentemente, transformou o que inicialmente era um hobby. Ele passou a atuar na área durante o período da pandemia de covid-19. "Sou religioso, mas não no sentido literal da palavra. Não sigo nenhuma religião. Não me atenho apenas ao aqui e agora. Vislumbro o que está além do horizonte, o que não consigo enxergar, mas que sinto que existe, que me diz respeito e que me pertence. Por causa disso, também trabalho como astrólogo há muitos anos. Faço atendimentos todo santo dia".

Marcos contou como tudo começou. "Comecei a estudar astrologia quando dividi apartamento com Caio Fernando Abreu em São Paulo. Ele era um baita astrólogo, além de ser um baita escritor. Comecei naquela época e estudei a vida inteira como um hobby. Na pandemia, quando fiquei isolado, decidi transformar isso em uma segunda profissão. Tenho um Instagram dedicado à astrologia e atendo pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Sergipe, e até pessoas fora do país. Tenho clientes nos Estados Unidos, Inglaterra e até na Austrália".

O ator uma clientela um tanto quando famosa. "Tem uma porção de colegas que são meus clientes de astrologia, como Julia Lemmertz, Leticia Spiller, Gustavo Falcão. Muitos amigos fazem parte de outra área da minha vida também, que é o automobilismo. Sou piloto de kart, então muitos pilotos profissionais são meus clientes, como Bia Figueiredo e Alan Khodair. Gosto muito de atender os colegas. Atores e atrizes são uma raça muito especial".