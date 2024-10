Ludmilla, Jão, Xamã: tributo This Is Marília Mendonça agita fim de semana

Esta é apenas uma parte da newsletter Shows e Festivais. Inscreva-se para receber a versão completa gratuitamente por e-mail toda quarta-feira.

Destaque da semana

"Um festival para celebrar o legado de uma das maiores ícones musicais do país." Assim os organizadores anunciam This Is Marília Mendonça, evento que reúne Jão, Alok, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Luan Pereira, Marcos & Belutti, Murilo Huff, Péricles, Xamã, Yasmin Santos e Tierry neste sábado (5), em São Paulo, no Allianz Parque. Ainda é possível encontrar ingressos.

This is Marília Mendonça é o "maior show ao vivo que o Spotify já organizou mundialmente", segundo a plataforma, que idealizou o festival. O evento foi criado em colaboração com a família da cantora.

Poder comemorar sua vida e sua música em um evento pensado por nós, como família, e pelo Spotify, sabendo que vamos proporcionar aos seus fãs a oportunidade de escutar suas músicas novamente ao vivo, me emociona e me deixa ainda mais feliz. Dona Ruth, mãe de Marília

A dupla Zé Neto & Cristiano também figurava no line-up, inicialmente, mas deixou o festival no mês passado, com a suspensão de sua agenda por 90 dias.

Xamã, Ludmilla e Jão cantam no sábado (5), no Allianz Parque, no tributo This Is Marília Mendonça Imagem: AgNews

Recorde

De acordo com o Spotify, Marília Mendonça foi a primeira artista brasileira a alcançar mais de 10 bilhões de streams e a única a ser a mais escutada em três anos. Com isso, tornou-se a artista mais ouvida na história da plataforma no Brasil.

This is Marília Mendonça

Quando: sábado (5), às 19h

Onde: Allianz Parque - São Paulo

Quanto: a partir de R$ 111

Classificação: 16 anos

Ingressos à venda pelo site marilia.com.vc.